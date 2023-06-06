Стало известно, где хочет продолжить свою карьеру Месси

Главное: Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону». Он сам этого хочет.

Детали: 35-летний аргентинский нападающий Лионель Месси, который покидает французский ПСЖ после двух сезонов во Франции, хочет вернуться в каталонскую «Барселону», за которую выступал в 2003-2021-х годах. Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, об этом сказал его отец и агент Хорхе Месси.

Он сказал: «Лео хочет вернуться в «Барселону», и я был бы рад видеть его там».

Папа футболиста добавил: «Переход в «Барселону» это вариант, в котором мы уверены. Но его будущее вы узнаете совсем скоро».

Также информируется о позитивной встрече между представителями игрока и президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

Добавляется, что Ла Лига окончательно утвердила новый финансовый план для клуба, благодаря которому «Барселона» сможет позволить себе приглашение Лионеля Месси, не нарушая правил финансового фейр-плей.

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