В России люди насмерть отравились… разливным сидром

Главное: Люди насмерть отравились сидром в России. Погибли как минимум восемь человек.

Детали: Не менее восьми человек насмерть отравились разливным сидром в России. Инцидент произошел в Димитровграде (Ульяновская область).

Еще 22 пострадавших оказались в реанимации – их спасают врачи.

Мэрия города сообщила, что это был крафтовый напиток, который продавали нескольких точках одного сетевого магазина, а поставками его занимался предприниматель из Самарской области.

С отравлением местные жители начали обращаться в больницы 3-5 июня.

Сейчас идет следствие.

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