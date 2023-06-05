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Новости > В Киеве зафиксирован очередной климатический рекорд

В Киеве зафиксирован очередной климатический рекорд

Агата Кловская
05.06.23 12:55
112
В Киеве зафиксирован очередной климатический рекорд

Главное: В Киеве установлен еще один климатический рекорд. Связан он со скоростью ветра.

Детали: В Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра. Он превысил предварительный показатель 2012 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Так, 2 июня в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 18 м/с (65 км/ч).

Специалисты отмечают, что этот показатель превысил 2 м/с предыдущее максимальное значение для этого дня. Оно было зарегистрировано в 2012 году.

По данным май оказался самым сухим в Киеве за все время наблюдений. Также в этом месяце был установлен температурный рекорд. Так, холоднее всего в столице было 6 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,2°С, а самое теплое — 18 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,3°С.

Кроме того, в среду, 5 апреля, в Киеве был обновлен рекорд суточного количества осадков. Предыдущий рекорд держался 90 лет.

А во вторник, 3 января, в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила 6,8 градуса тепла, что на 2,5 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 2022 года.

В тему: 29 марта в Киеве был отмечен рекорд максимальной скорости ветра.

Тэги: Киев, общество, погода, ветер, климатический рекорд

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