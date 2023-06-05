Из-за боевых действий в Украине вновь возникли проблемы с электричеством

Главное: В Украине вновь фиксируют проблемы с электричеством. В шести областях.

Детали: В Украине вновь возникли проблемы с электричеством из-за продолжающейся войны. Данные на понедельник, 5 июня, приводит министерство энергетики.

Сообщается, что ситуация с генерацией и потреблением электроэнергии в нашей стране остается стабильной и контролируемой, однако из-за обстрелов существуют частичные отключения в шести областях.

Информируется, что в результате боевых действий Сумской и Донецкой областях без энергоснабжения остались более двадцати тысяч потребителей.

При этом в Донецкой области из-за боевых действий обесточены 35 населенных пунктов, без света остались 13,2 тысячи потребителей, а в Сумской области отключены 7,7 тысяч абонентов.

Кроме этого, в результате предыдущих обстрелов без света остается также часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Говорится, что за прошедшие сутки происходил экспорт электроэнергии в Молдову 340 МВт*ч. Коммерческий импорт из Словакии и Молдовы составил 6187 МВт*ч.

Резюмируется, что за сутки объем газа в хранилищах вырос на 28,9 миллионов кубометров. Запасы составляют более 9,6 миллиардов кубометров.

В тему: В Киеве и области отключили электричество.