В ООН рассказали о катастрофической ситуации с загрязнением воды в мире

Главное: Пластик продолжает загрязнять воду в мире. О масштабах поведали в ООН.

Детали: В ООН рассказали о масштабах загрязнения мировой воды пластиком. Цифры были озвучены ошеломляющие.

Так, как информируется, ежедневно в океаны, реки и озера Земли попадает пластик объемом в двух тысяч мусоровозов.

Эксперты предупреждают, что это является критической массой и будет иметь печальные последствия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал: «Микрочастицы пластика попадают в пищу, которую мы едим, воду, которую мы пьем, и воздух, которым мы дышим. Человечество в ближайшее время должно положить конец загрязнению пластиком, если не стремится сделать жизнь на планете более тяжелой. Нам нужно добиться участия всех и каждого».

Он также заявил: «Загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040-му году, если сегодня обеспечить повторное использование, переработку, переориентацию и диверсификацию в рамках отхода от использования пластика».

В тему: Голубая мафия и Новый мировой порядок.