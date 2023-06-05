Резников рассказал, будет ли Украина использовать самолеты F-16 во время контрнаступления

Главное: По словам Алексея Резникова, Украина не будет использовать F-16 во время контрнаступления. Для подготовки летчиков понадобится время. Украина будет готова разместить F-16 осенью или зимой.

Детали: Во время контрнаступления этим летом Украина не будет использовать истребители F-16, но привлечет все наземные вооружения. Об этом в интервью NHK заявил министр обороны Алексей Резников.

На вопрос об истребителях F-16, которые давно стремится получить Украина, глава Минобороны ответил, что они не изменят ситуацию этим летом.

Некоторые страны Запада занимаются подготовкой или предложили подготовить украинских летчиков для пилотирования этих истребителей.

Резников отметил, что для подготовки украинских летчиков уйдет время, а Украина также должна договориться с партнерами об обеспечении инженеров и технического персонала, которые смогут заниматься техобслуживанием и ремонтом этих самолетов.

По его словам, Украина будет готова разместить F-16 осенью или зимой.

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