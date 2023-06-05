В Германии погиб маленький мальчик из Украины

Главное: В Германии жертвой пожара стал ребенок. Мальчик приехал из Украины.

Детали: В немецком Апольда. Как поведал руководитель регионального министерства внутренних дел в федеральной земле Тюрингия Георг Майер, в общежитии, в котором пребывали около 250 человек, в том числе и беженцы из Украины, произошел пожар.

Увы, жертвой огня стал девятилетний мальчик из Украины, который приехал в Германию вместе с отцом.

Также есть пострадавшие, их национальность не уточняется. Погиб еще как минимум один взрослый человек.

Правоохранители сейчас устанавливают причины произошедшего.

Местные жильцы были эвакуированы и переселены в другой центр в соседнем городе Хермсдорфе.

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