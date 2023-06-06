США хотят, чтобы Китай помог «приструнить» КНДР

Главное: США нужна помощь Китая. Чтобы вернуть КНДР за стол переговоров.

Детали: Спецпредставитель США по КНДР Сон Ким заявил, что Вашингтон призывает Пекин использовать свое влияние на Пхеньян. Там рассчитывают, что это поможет вернуть страну за стол переговоров.

Дипломат сказал: «К сожалению, в последние годы международное сообщество не смогло выступить единым фронтом в осуждении безрассудной и дестабилизирующей деятельности КНДР».

Он добавил: «Мы призываем Пекин использовать свое влияние, чтобы побудить КНДР воздержаться от дальнейшего дестабилизирующего поведения и вернуться за стол переговоров. Мы также настоятельно призываем Пекин полностью выполнить свои обязательства по резолюциям, которые единогласно приняли члены Совета безопасности ООН».

Американец сообщил: «Следует заставить КНДР осознать, что эскалация напряженности будет иметь последствия. Любая ядерная атака против Южной Кореи будет встречена быстрым, подавляющим и решительным ответом».

Резюмируется, что США открыты для диалога с КНДР и по-прежнему привержены дипломатии.

В тему: Ким Чен Ын заявил, что Путин ведет «священную борьбу».