В легендарном британском университете начали учить кое-чему странному

Главное: В Кембриджском университете взята новая «планка» толерантности. Там заявили, что англосаксы не существовали в качестве отдельной этнической группы.

Детали: В легендарном британском Кембриджском университете, который был основан еще в 1209-м году, начали учить своих студентов кое-чему странному. Об этом пишет издание The Telegraph.

Местные преподаватели отделения англосаксонского, норвежского и кельтского языков продвигают тезис о том, что англосаксы не существовали в качестве отдельной этнической группы.

Цель подобной теории – пресечь «распространение мифов о национализме».

В учебном заведении заявили: «Одна из проблем заключалась в том, чтобы развеять опасения по поводу использования термина «англосаксонский» и его предполагаемой связи с этнической или расовой английской идентичностью».

Там отметили: «Обучение направлено на то, чтобы разрушить основу мифов о национализме. О том, что когда-либо существовали «британцы», «англичане», «шотландцы», «валлийцы» или «ирландцы» с целостной и древней этнической идентичностью».

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