Под Киевом произошел крупный пожар – горели пластиковые трубы и шины

Главное: Пластиковые трубы и шины горел возле Лютежа. Пожар ликвидировали.

Детали: В воскресенье, 4 июня, возле села Лютеж (Киевская область) произошел крупный пожар. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что тут на территории частного земельного пая горели пластиковые трубы, мусор и шины.

Возгорание площадью 0,09 га уже ликвидировали.

Местные жители при этом говорят о столбе черного дыма, который был виден на многие километры.

Сейчас устанавливается причина пожара.

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