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Новости > Названо соотношение потерь Украины и России в боях за Бахмут

Названо соотношение потерь Украины и России в боях за Бахмут

Александр Панько
04.06.23 17:03
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Названо соотношение потерь Украины и России в боях за Бахмут

Главное: В боях за Бахмут Украина потеряла в 7,5 раз меньше солдат, чем Россия. Такую цифру озвучил Алексей Данилов.

Детали: Секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил соотношение потерь Украины и России в боях за Бахмут (Донецкая область). Его слова цитирует издание Corriere.

Чиновник сказал: «С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибли 22 816 россиян».

Он добавил: «Наши потери были в семь с половиной раз меньше. Мы не имеем права сдавать наши города».

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Тэги: общество, Россия, война, СНБО, Бахмут, новости Украины, Алексей Данилов

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