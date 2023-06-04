Названо соотношение потерь Украины и России в боях за Бахмут

Главное: В боях за Бахмут Украина потеряла в 7,5 раз меньше солдат, чем Россия. Такую цифру озвучил Алексей Данилов.

Детали: Секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил соотношение потерь Украины и России в боях за Бахмут (Донецкая область). Его слова цитирует издание Corriere.

Чиновник сказал: «С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибли 22 816 россиян».

Он добавил: «Наши потери были в семь с половиной раз меньше. Мы не имеем права сдавать наши города».

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