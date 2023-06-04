Ермак заявил, что ответственность за войну в Украине несут все россияне

Главное: Андрей Ермак рассказал об ответственности россиян за войну в Украине. Говорит, что виноваты все.

Детали: Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об ответственности россиян за войну в нашей стране. Его слова цитирует проект «Рік. За кадром».

Чиновник сказал: «Нет хороших россиян, плохих россиян. Сегодня они все ответственны. 100% населения России ответственны за войну в Украине».

Отмечается, что «есть убийцы, которые должны полностью отвечать за свои преступления, и есть люди, которые просто молчали, но благодаря их молчанию произошла война».

Кроме этого Андрей Ермак заявил: «После 24 февраля уже нельзя быть и там, и там. Мир разделился на добро и зло. Очень важно, чтобы каждый пришедший на украинскую землю русский солдат знал, что его дети, его жена, его семья должны быть персонами нон решетку в цивилизованных странах».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 209 940 солдат.