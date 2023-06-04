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Новости > В Тернопольской области труп пролежал в заброшенном здании полтора года

В Тернопольской области труп пролежал в заброшенном здании полтора года

Агата Кловская
04.06.23 12:21
81
В Тернопольской области труп пролежал в заброшенном здании полтора года

Главное: В Тернопольской области обнаружили труп мужчины. Он пролежал в заброшенном здании полтора года.

Детали: В Кременце (Тернопольская область) на втором этаже заброшенного здания, куда почти не заходили люди, на территории неработающей тракторной бригады обнаружили скелетированный труп. Об этом сообщает местная полиция.

Тело, как говорит судебно-медицинский эксперт, пролежало тут не менее полутора лет.

Погибшему было 45-60 лет.

Также информируется, что возле трупа была найдена сумка со средствами личной гигиены и одеждой, но никаких документов обнаружить не удалось.

Что стало причиной смерти мужчины – будет выяснять следствие.

В тему: В горах Румынии найден труп одного из потерявшихся украинских уклонистов.

Тэги: Кременец, регионы, Тернопольская область, труп, общество, новости Украины

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