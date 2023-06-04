Жуткое ДТП в Полтавской области оборвало четыре жизни

Главное: В Полтавской области произошло смертельное ДТП. Погибли четыре человека.

Детали: В минувшую субботу, 3 июня возле села Петровка на автодороге Полтава – Диканька произошло смертельное ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Информируется, что тут столкнулись автомобили Subaru, под управлением 40-летнего водителя и Renault, за рулем которого был 20-летнего парень.

Правоохранители говорят, что в результате аварии погибли водитель автомобиля Subaru, а также три пассажира – 13-летний мальчик, 41-летняя и 73-летняя женщины.

Отмечается, что еще одна пассажирка, 11-летняя девочка, доставлена в больничное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи.

Также травмы получил водитель автомобиля Renault, который был тоже доставлен в больницу.

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