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Новости > Киевляне продолжают массово жаловаться на проблемы с укрытиями

Киевляне продолжают массово жаловаться на проблемы с укрытиями

Александр Панько
03.06.23 15:25
173
Киевляне продолжают массово жаловаться на проблемы с укрытиями

Главное: Проблемы с укрытиями в Киеве не решены. Жители города массово жалуются.

Детали: Киевляне массово жалуются на укрытия в городе. Об этом поведал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Сообщается, что всего за сутки после запуска в «Киеве цифровом» сервиса обратной связи по состоянию укрытий, от людей было получено более тысячи жалоб.

Отмечается, что из них почти половина касается того, что укрытия закрыты, четверть – находятся в ненадлежащем состоянии, а еще четверть – что поблизости вообще нет укрытий.

Ожидается, что заработавший сервис систематизирует данные и передаст их до конца дня в Департамент муниципальной безопасности, РГА города, и другим службам, которые будут привлечены к проверкам и реагированию.

Виталий Кличко сообщил: «Хочу обратить ваше внимание. В «Киеве цифровом» мы создали механизм обратной связи. Пожалуйста, присоединяйтесь. Идите, проверяйте, фотографируйте состояние укрытий и доступны ли они в вашем микрорайоне, доме или в быстрой доступности от него. И присылайте информацию. Группы контроля оперативно будут реагировать, и будем исправлять ситуацию».

В тему: В Украине проверили укрытия – ситуация печальная.

Тэги: Киев, общество, Виталий Кличко, бомбоубежище, новости Украины

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