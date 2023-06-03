В Украине проверили укрытия – ситуация печальная

Главное: В Украине проверили тысячи укрытий. Часть из них непригодна к использованию.

Детали: В Украине прошла массовая проверка укрытий для населения во время войны. О ситуации поведали в МВД.

Так, правоохранители осмотрели более 4,8 тысяч объектов. Увы, ситуация печальная.

Полиция сообщает, что закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, а непригодными к использованию – сразу 893.

Отмечается, что все нарушения зафиксированы, были составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков.

Резюмируется, что укрытия и бомбоубежища по всей стране проверяют более 5,3 тысяч спасателей, полицейских и местных органов исполнительной власти.

В тему: В Киеве сделали важное заявления по доступу к укрытиям.