Глава ЕК назвала условия для справедливого мира в Украине

Главное: Справедливый мир должен стать результатом вывода российских войск и их оборудования с территории Украины. Мир должен отвечать принципам Хартии ООН и праву народа Украины быть хозяевами собственного будущего, подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Детали: Предложения по началу переговоров после завершения войны России против Украины должны учитывать необходимость полного вывода российских войск с ее территории, иначе произойдет замораживание конфликта. Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на форуме безопасности GLOBSEC 2023, сообщается на сайте ЕК в среду, 31 мая.

«Сейчас идет много разговоров вокруг мирных планов и прекращения огня. Прежде всего, в этом должен быть принцип: ничего об Украине без Украины. Вместе с Украиной мы хотим справедливого мира, такого, что не будет вознаграждением для агрессора, но будет соответствовать принципам Хартии ООН и праву народа Украины быть хозяевами собственного будущего», — заявила президент Еврокомиссии.

По ее словам, прекращение огня, что приведет к замораживанию конфликта, не принесет продолжительного мира.

«При том, что прекращение огня имело место в 2014 году, мы знаем, что произошло с этим соглашением в феврале прошлого года, когда Россия вторглась. Прекращение огня будет нестабильным по своей сути и могло бы дестабилизировать регион вдоль линии столкновения. Никто не будет инвестировать или восстанавливать, и конфликт может разразиться снова в любой момент. Нет, справедливый мир должен стать результатом вывода российских войск и их оборудования с территории Украины», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии призвала «всех, кто может» предоставить Украине артиллерию и оружие большой дальности.

«Настоятельная потребность — это военная помощь для поддержки усилий украинских Вооруженных сил. Вот почему мы предложили закон о производстве боеприпасов — мы называем его ASAP. Мы хотим подтолкнуть нашу оборонную промышленность к увеличению производства столь необходимых 155-миллиметровых и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. А те, кто может, должны предоставить артиллерийские установки и системы вооружения большой дальности, которые могут помочь Украине выровнять на поле боя разрыв в дальности сил вторжения», — сказала фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что поддержка необходима и для боевой подготовки украинской армии.

«Государства-члены многое делают, и мы, на европейском уровне, тоже делаем свою часть. До конца года мы подготовим 30 тысяч военнослужащих и женщин-военнослужащих», — добавила глава Еврокомиссии.

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