Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Глава ЕК назвала условия для справедливого мира в Украине

Глава ЕК назвала условия для справедливого мира в Украине

Агата Кловская
31.05.23 13:22
161
Глава ЕК назвала условия для справедливого мира в Украине

Главное: Справедливый мир должен стать результатом вывода российских войск и их оборудования с территории Украины. Мир должен отвечать принципам Хартии ООН и праву народа Украины быть хозяевами собственного будущего, подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Детали: Предложения по началу переговоров после завершения войны России против Украины должны учитывать необходимость полного вывода российских войск с ее территории, иначе произойдет замораживание конфликта. Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на форуме безопасности GLOBSEC 2023, сообщается на сайте ЕК в среду, 31 мая.

«Сейчас идет много разговоров вокруг мирных планов и прекращения огня. Прежде всего, в этом должен быть принцип: ничего об Украине без Украины. Вместе с Украиной мы хотим справедливого мира, такого, что не будет вознаграждением для агрессора, но будет соответствовать принципам Хартии ООН и праву народа Украины быть хозяевами собственного будущего», — заявила президент Еврокомиссии.

По ее словам, прекращение огня, что приведет к замораживанию конфликта, не принесет продолжительного мира.

«При том, что прекращение огня имело место в 2014 году, мы знаем, что произошло с этим соглашением в феврале прошлого года, когда Россия вторглась. Прекращение огня будет нестабильным по своей сути и могло бы дестабилизировать регион вдоль линии столкновения. Никто не будет инвестировать или восстанавливать, и конфликт может разразиться снова в любой момент. Нет, справедливый мир должен стать результатом вывода российских войск и их оборудования с территории Украины», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии призвала «всех, кто может» предоставить Украине артиллерию и оружие большой дальности.

«Настоятельная потребность — это военная помощь для поддержки усилий украинских Вооруженных сил. Вот почему мы предложили закон о производстве боеприпасов — мы называем его ASAP. Мы хотим подтолкнуть нашу оборонную промышленность к увеличению производства столь необходимых 155-миллиметровых и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. А те, кто может, должны предоставить артиллерийские установки и системы вооружения большой дальности, которые могут помочь Украине выровнять на поле боя разрыв в дальности сил вторжения», — сказала фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что поддержка необходима и для боевой подготовки украинской армии.

«Государства-члены многое делают, и мы, на европейском уровне, тоже делаем свою часть. До конца года мы подготовим 30 тысяч военнослужащих и женщин-военнослужащих», — добавила глава Еврокомиссии.

В тему: Американский сенатор заявил, что контрнаступление ВСУ вот-вот начнется.

Тэги: мир, войска, военная помощь, новости Украины, Урсула фон дер Ляйен, война в Украине

Комментарии

Статьи

31.05.23 10:40

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Гибель Черного моря уже невозможно предотвратить
29.05.23 19:45

Гибель Черного моря уже невозможно предотвратить

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Евгений Пригожин готовит революцию в России
Евгений Пригожин готовит революцию в России
Евгений Пригожин готовит революцию в России
Евгений Пригожин готовит революцию в России
Ломаченко vs Хейни: результат и комментарии. Как обокрали великого украинского боксера
Ломаченко vs Хейни: результат и комментарии. Как обокрали великого украинского боксера
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.05.23 15:33

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в первые дни лета
31.05.23 15:26

Сейм Латвии избрал нового президента
31.05.23 14:58

Кремль подтвердил, что Путин и Эрдоган договорились о встрече
31.05.23 14:23

Россияне минируют завод «Титан» в Крыму, — партизаны
31.05.23 13:56

ООН предупреждает о росте угрозы голода в 18 «горячих точках» мира
31.05.23 12:55

Месси согласился на «золотые горы» аравийских шейхов
31.05.23 12:34

В Севастополе около воинских частей произошла стрельба
31.05.23 12:10

Появилось видео взрыва на КПП «Три сестры»
31.05.23 12:04

Украина получила от США еще один денежный транш
31.05.23 11:58

В США отреагировали на атаку дронов на Москву
31.05.23 14:23

Россияне минируют завод «Титан» в Крыму, — партизаны
31.05.23 12:34

В Севастополе около воинских частей произошла стрельба
31.05.23 08:50

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 207 910 солдат
30.05.23 22:24

Тариф на электроэнергию для украинцев с 1 июня 2023 вырастет в два раза
30.05.23 16:54

В «Укрэнерго» разбирается, почему в Украине внезапно потух свет
30.05.23 15:57

В Украине снизили призывной возраст
30.05.23 13:56

В Минэнерго обновили информацию о ситуации в энергосети
30.05.23 11:51

В ОП прокомментировали атаку беспилотников на Москву
30.05.23 10:47

В Бахмут заходят новые подразделения российских войск
30.05.23 08:44

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 207 440 солдат
27.05.23 10:47

Джордж Флойд умер от передозировки наркотиков, полицейские не виноваты, - результаты экспертизы
25.05.23 21:04

Стали известны страшные подробности смерти Тины Тернер
25.05.23 20:16

В Англии произошло необычное преступление
25.05.23 10:01

Как оказалось, контрнаступление ВСУ уже началось
25.05.23 20:06

В Одессе могут частично открыть пляжный сезон
25.05.23 21:08

Украинцам пообещали теплый июнь
25.05.23 10:24

Украинских мужчин, незаконно выехавших из страны во время войны, будут наказывать
24.05.23 16:52

Оккупационные власти Крыма «национализировали» квартиру Зеленских
25.05.23 14:22

У Зеленского объяснили, началось ли контрнаступление ВСУ
25.05.23 14:14

ЕС продлил беспошлинный ввоз украинских товаров
Фото и Видео
Появилось видео взрыва на КПП «Три сестры»
Появилось видео взрыва на КПП «Три сестры»
Появилось видео взрыва на КПП «Три сестры»
Появилось видео взрыва на КПП «Три сестры»
Опубликовано видео эпичного лесного пожара в Канаде
Опубликовано видео эпичного лесного пожара в Канаде
Появилось видео аномального ливня в Запорожье
Появилось видео аномального ливня в Запорожье
В Подмосковье взорвался и загорелся спиртзавод
В Подмосковье взорвался и загорелся спиртзавод
В Индии автобус рухнул в ущелье – погибли люди
В Индии автобус рухнул в ущелье – погибли люди
Посреди американского города произошла бойня
Посреди американского города произошла бойня
Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье: есть попадания по жилым домам
Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье: есть попадания по жилым домам
Ночная атака на Киев: много повреждений в результате падения обломков БПЛА, есть жертвы
Ночная атака на Киев: много повреждений в результате падения обломков БПЛА, есть жертвы
Эйфория, 3 сезон: запуск сериала приостановлен из-за забастовки сценаристов
Эйфория, 3 сезон: запуск сериала приостановлен из-за забастовки сценаристов
«Царица Клеопатра» от Netflix может быть запрещена за искажение исторической правды
«Царица Клеопатра» от Netflix может быть запрещена за искажение исторической правды
fraza.com
Новости блогосферы
30.05.23 09:31

Война в Украине стимулирует рост миллионеров
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.