Месси согласился на «золотые горы» аравийских шейхов

Главное: Лионель Месси согласовал контракт с клубом «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Журналисты утверждают, что аргентинский форвард переедет летом в Саудовскую Аравию.

Детали: Похоже, что аравийские шейхи нашли правильную цену для Лионеля Месси. По крайней мере, в этом уверяет журналист Sportitalia Руди Галетти.

По данным репортера, аргентинский нападающий ПСЖ близок к переходу в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Стороны уже согласовали условия личного контракта с нападающим с новым клубом, который он подпишет по завершению сезона в Лиге 1. Зарплата Месси составит 500 миллионов евро в год.

Также стороны согласовали размер агентских комиссионных для отца 35-летнего игрока Хорхе Месси.

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