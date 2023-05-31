Украина получит от США очередной пакет военной помощи

Главное: США анонсируют передачу Украине нового вооружения. Помощь будет включать снаряды для ЗРК Patriot; артснаряды; снаряды для РСЗО HIMARS; неуправляемые ракеты воздух — земля Zuni; системы ПВО Avenger; ПЗРК Stinger; ракеты Zuni.

Детали: США в среду, 31 мая, анонсируют передачу Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщила корреспондент «Голоса Америки» Карла Бэбб.

«Представители министерства обороны сказали мне, что США окажут дополнительную помощь на 300 миллионов долларов Украине, как ожидается, завтра», — заявила она.

По словам Бэбб, военная помощь будет включать снаряды для ЗРК Patriot; артиллерийские снаряды; снаряды для РСЗО HIMARS; неуправляемые ракеты воздух — земля Zuni; системы ПВО Avenger; ПЗРК Stinger; ракеты Zuni.

Отметим, что ракеты Zunі могут бить по целям на расстоянии до восьми километров. Боевая часть может быть как осколочно-фугасной, так и бронебойной.

Системы ПВО Avenger могут сбивать воздушные цели врага на высоте от 0,5 до 3,8 км и от 0,5 до 5,5 км. В состав комплекса входят два контейнера по четыре ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет калибра 12,7 мм и РЛС.

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