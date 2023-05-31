Представлен новый план безопасности ЗАЭС от МАГАТЭ

Главное: Появился план безопасности ЗАЭС. Его представили в МАГАТЭ.

Детали: Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о новом плане безопасности Запорожской атомной электростанции. Произошло это на заседании совета безопасности ООН во вторник, 30 мая, пишет «Европейская правда».

Информируется, что во время встреч с руководством Украины и России были определены конкретные принципы, которые, как ожидается, помогут обеспечить ядерную безопасность на объекте, чтобы предотвратить ядерную аварию и обеспечить неприкосновенность станции.

Как стало известно, что план состоит из пяти пунктов :

- запрещаются любые атаки со стороны ЗАЭС или в отношении нее, в частности, направленные на хранилище отработанного ядерного топлива, другую критическую инфраструктуру или персонал;

- ЗАЭС не должна использоваться как хранилище или база для хранения тяжелого вооружения;

- нельзя подвергать риску электроснабжения ЗАЭС;

- все сооружения, системы и компоненты, необходимые для безопасной и надежной работы станции, должны быть защищены от нападений или актов саботажа;

- не следует принимать никаких мер, подрывающих перечисленные принципы.

Стоит добавить, что следить за соблюдением плана должны эксперты МАГАТЭ, работающие непосредственно на объекте.

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