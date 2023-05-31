Путин пригрозил украинцам «зеркальным ответом» за атаку беспилотников на Москву

Главное: Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву. По его словам, это «явный признак террористической деятельности».

Детали: Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву и пригрозил украинцам «зеркальным ответом». Об этом он сказал во вторник, 30 мая.

Лидер российского режима отметил, что его беспокоят «попытки вызвать ответную реакцию со стороны России».

«Видимо, на это рассчитано: они провоцируют нас на зеркальные действия... Но мы посмотрим, что с этим делать», — заявил он и добавил, что атака дронов на Москву — «явный признак террористической деятельности».

Вдобавок Путин в очередной раз повторил пропагандистский нарратив, что это вроде бы не Россия развязала войну в 2014 году, а Киев.

«Что бы мы ни говорили, виновных будут искать в России, но не мы развязали войну в 2014 году, а „киевский режим“», — заявил президент РФ.

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