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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Южная Америка хочет объединить усилия, чтобы остановить войну в Украине

Южная Америка хочет объединить усилия, чтобы остановить войну в Украине

Александр Панько
31.05.23 10:13
106
Южная Америка хочет объединить усилия, чтобы остановить войну в Украине

Главное: Война в Украине беспокоит страны Южной Америки. Остановить ее призвал президент Боливии.

Детали: Президент Боливии Луис Арсе высказался по поводу войны в Украине. Он выступил на саммите лидеров стран Южной Америки.

Политик сказал: «Жизненно важно, чтобы ООН без отдыха работала над прекращением огня между Россией и Украиной. Важно, чтобы НАТО перестала думать о своих планах экспансии. Южная Америка также может предпринять усилия в данном направлении».

Он добавил, что страны региона «сталкиваются с последствиями кризиса, вызванного военным конфликтом в Восточной Европе».

По его словам, причина войны это «ненужные намерения НАТО расширить радиус своих действий, что привело к сильным последствиям в продовольственной, энергетической областях и в сфере удобрений».

В тему: Президент Бразилии рассказал, чем его расстроил Зеленский.

Тэги: Украина, Россия, мир, НАТО, политика, война, Южная Америка

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