Американский сенатор заявил, что контрнаступление ВСУ вот-вот начнется

Главное: Контрнаступление ВСУ должно скоро начаться. Об этом говорит американский сенатор Линдси Грэм.

Детали: Американский сенатор Линдси Грэм намекнул, что контрнаступление ВСУ вот-вот начнется. Слова политика приводит издание Politico.

Отмечается, что он получил сведения о таких планах от Владимира Зеленского и его окружения во время своего визита в Киев.

Политик из США сказал: «В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев».

Сообщается, что удары, которые растягивают российскую оборону и, тем самым, беспокоят Москву по поводу того, что будет дальше, уже начались.

Резюмируется: «Это означает, что само контрнаступление, вероятно, начнется относительно скоро».

В тему: Зеленский намекнул на грядущее контрнаступление.