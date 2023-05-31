Синоптик подробно рассказал, какая погода ждет украинцев в июне

Главное: Июнь в Украине начнется с прохладной погоды. Пойдут дожди.

Детали: Синоптик Игорь Кибальчич подробно рассказал, какой будет погода в Украине в июне. Его слова цитирует портал Мeteoprog.

Эксперт говорит, что в первой декаде месяца установится прохладная погода с небольшим количеством осадков. 3-7 числа ночью станет заметно холоднее, а температура снизится до 3-9 градусов. Днем воздух будет прогреваться до плюс 18-24.

Во второй декаде июня прогнозируется преобладание циклонической деятельности и более низкое атмосферное давление. Дожди охватят большинство областей страны. Кое-где не исключены сильные ливни, а также выпадение града и локальные шквалы. Температура воздуха ночью составит плюс 10-16, а днем – 20-29 тепла.

Наконец, как информирует специалист, в третьей декаде месяца ожидается заметный рост температурных показателей на фоне периодических кратковременных ливней. Ночью будет плюс 13-19, а днем 25-31тепла.

Резюмируется: «В среднем в течение месяца температура воздуха в нашей стране ожидается близкой к норме, в западных и северных областях выше нормы на 1-2 градуса. Количество осадков также прогнозируется около нормы, однако местами в центральных и южных областях может выпасть до двух-трех месячных норм».

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