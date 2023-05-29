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Новости > В Италии во время праздничной вечеринки утонули люди

В Италии во время праздничной вечеринки утонули люди

Александр Панько
29.05.23 09:28
67
В Италии во время праздничной вечеринки утонули люди

Главное: В озере в Италии перевернулось судно. Погибли люди.

Детали: В Италии на озере Лаго-Маджоре, которое находится на севере страны на границы со Швейцарией, произошла трагедия.

О ней поведали местные правоохранители.

Сообщается, что тут во время вечеринки по случаю дня рождения перевернулось шестнадцатиметровое судно, на борту которого находились двадцать пять туристов.

В результате инцидента погибли как минимум два человека, еще двое людей числятся пропавшими без вести.

Уточняется, что ЧП произошло из-за сильного ветра, в результате чего корабль затонул.

При этом большая часть людей сумела самостоятельно доплыть до берега, а некоторых спасли другие лодки, которые плавали в озере.

Сейчас идут поисковые и спасательные работы с участием вертолетов.

В тему: В России маленькие девочки утонули в реке.

Тэги: судно, мир, Италия, ЧП, озеро

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