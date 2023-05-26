Под Киевом пенсионера насмерть раздавали гигантская бочка с водой

Главное: В Киевской области на пенсионера упала бочка с водой. Он погиб.

Детали: Вечером четверга, 25 мая, в селе Малая Ольшанка (Киевская область) произошла трагедия. О ней поведали в ГСЧС.

Спасатели говорят, что тут на мужчину 1943-го года рождения упала металлическая бочка с водой, вес которой составляет 2,5 тонны.

Пенсионер скончался на месте до приезда медиков.

Информируется, что, откачав воду из емкости, спасатели подняли ее с помощью аварийно-спасательного оборудования, после чего достали тело погибшего.

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