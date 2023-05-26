Проблемы с электричеством в Украине сохраняются – ситуацию усугубила непогода

Главное: Проблемы с электричеством остаются в Украине. Причины – российские обстрелы и непогода.

Детали: На пятницу, 26 мая, в девяти областях Украины остаются проблемы с электричеством. Об этом сообщает министерство энергетики.

Отмечается, что их причины – очередные российские обстрелы и непогода.

Впрочем, уточняется, что после последней атаки России объекты энергетической инфраструктуры.

Однако, в то же время, из-за предыдущих обстрелов остаются без электроснабжения часть потребителей в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Информируется, что ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Так, за сутки удалось вернуть свет для 32,3 тысяч потребителей.

Сообщается также, что из-за грозового шторма без электричества временно осталась часть потребителей в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской и Харьковской областях.

Увы, как говорят синоптики, штормовое предупреждение фиксируется и на текущие сутки.

Подчеркивается, что энергетическая система нашей страны работает стабильно. Генерация полностью обеспечивает потребление, а недостаток электроэнергии отсутствует.

Резюмируется, что экспорт электроэнергии на текущие сутки не планируется. В то же время, осуществляется импорт из Словакии от 45 МВт до 275 МВт.

В тему: Проблемы с электричеством сохраняются в шести областях Украины.