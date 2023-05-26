Избран новый председатель Верховного суда Украины

Главное: Верховный суд Украины выбрал себе нового председателя. Им стал Станислав Кравченко.

Детали: В пятницу, 26 мая, Верховный суд Украины избрал себе нового председателя. Им стал Станислав Кравченко.

Стоит отметить, что он с 26 ноября 2021-го года был главой Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда.

Его кандидатуру поддержали 108 судей из 148, которые присутствовали на внеочередном пленуме.

Добавим, что другие судьи – Альберт Езеров, Наталья Коваленко, Иван Мищенко – получили во время голосования два, 13, 14 голосов соответственно.

Избранный председатель сказал: «Все серьезные решения будут приниматься мной как председателем суда только после детальных консультаций с другими председателями кассационных судов. Вместе с тем, хотел бы предостеречь, что все призывы к прекращению работы суда, всевозможного рода переаттестации, создания новых институтов – это чрезвычайно большой вред нашему государству».

Следует напомнить, что 15 мая детективы НАБУ задержали тогдашнего председателя Верховного суда Всеволода Князева. Его обвинили во взятке в размере 2,7 миллиона долларов. После этого он был снят с должности. Позже, 18 мая, он был арестован до 14 июля с возможностью внесения залога более чем в 107 миллионов гривен.

В тему: Глава Верховного суда Князев «погорел» на взятке.