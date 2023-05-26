Подведены итоги очередного «Рамштайна»

Главное: Подведены итоги очередной встречи союзников в формате «Рамштайн». Украина получит еще больше систем ПВО.

Детали: Западные союзники Украины провели очередную встречу в формате «Рамштайн». На этот раз заседание проходило в онлайн-режиме.

Традиционно встречу открывал министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, заседание посвящено усилению защиты Украины, в частности, поставкам снарядов калибра 155-мм, систем ПВО, радаров и другой амуниции, сообщает «РБК-Украина».

Отдельно Остин остановился на последних анонсах из стран-союзников. В частности, Германия объявила о поставках танков Leopard, Дания взяла обязательства по системам ПВО, а Франция — по «легким танкам» AMX-10 RC. Кроме того, партнеры продолжат тренировать украинских бойцов на своих полигонах, в частности, уже началась подготовка экипажей танков M1 Abrams.

По состоянию на май 2023 года Украина получила от западных союзников военной помощи на 65 млрд долларов. Отметим, по оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), совокупные военные расходы России в 2022 году составили 86,4 млрд долларов.

«Весь мир сейчас видит, что делает Украина. Он видит, что Россия продолжает применять гиперзвуковые ракеты. Благодаря современным системам Patriot сейчас Украина способна 100-процентно сбивать вражеские ракеты. И мы уже видели это в реальности. России не удается доминировать в воздушном пространстве Украины, поэтому фокус нашего обсуждения будет именно на безопасном небе», — добавил глава Пентагона.

На итоговой пресс-конференции Остин подробно рассказал об авиационной коалиции, которая начнет работу с подготовки украинских пилотов на самолетах F-16.

«Это будет серьезный процесс, но благодаря координации в рамках нашей контактной группы, это станет возможным. Спасибо Дании и Нидерландам, которые решили возглавить европейскую коалицию. Наши коллеги из этих стран будут сотрудничать с США и другими союзниками, чтобы разработать программу обучения. Норвегия, Португалия, Бельгия и Польша также внесут свой вклад, и мы ждем, что присоединятся и другие страны», — подчеркнул Остин.

По его словам, программу должны подготовить быстро, чтобы пилоты уже в ближайшие недели приступили к освоению F-16.

Контактная группа обсудила долгосрочную поддержку Украины, в частности, что касается критического оборудования. Министры обороны стран-союзниц подтвердили намерение нарастить военное и промышленное производство.

О чем конкретно идет речь, представители Пентагона не уточнили.

Кроме того, участники встречи в формате «Рамштайн» обсудили поставки Leopard для Украины, программы, которые охватывают необходимые ресурсы для этого, а также договорились создать центр по техническому обслуживанию танков.

Особое внимание участники контактной группы уделили защите украинского неба. И главе Пентагона задали вопрос о том, сколько самолетов F-16 могут предоставить сами США.

«Мы сосредоточены на том, что Украине нужно защитить граждан и свою инфраструктуру. Но когда ми говорим о воздушном пространстве, мы концентрируемся именно на наземных возможностях. Сейчас можно видеть, что было предоставлено уже впечатляющее количество (средств ПВО), но этого недостаточно. И мы будем продолжать работу в этом направлении», — отметил Остин, уклонившись от ответа.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что на данный момент союзники пытаются закрыть украинское небо быстрым, дешевым и наиболее эффективным способом.

«Когда мы говорим о F-16, то стоимость даже десятка таких истребителей очень высока. А чтобы противостоять россиянам в воздухе, нужно иметь очень много истребителей. Подведя финансовые итоги, мы понимаем, что быстрее и дешевле будет вложиться в системы ПВО, чтобы закрыть небо над Украиной», — подчеркнул он.

Он также добавил, что на подготовку достаточного количества пилотов потребуется время.

В тему: США готовят очередной мощный пакет военной помощи для Украины.