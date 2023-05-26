Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Подведены итоги очередного «Рамштайна»

Подведены итоги очередного «Рамштайна»

Агата Кловская
26.05.23 13:53
157
Подведены итоги очередного «Рамштайна»

Главное: Подведены итоги очередной встречи союзников в формате «Рамштайн». Украина получит еще больше систем ПВО.

Детали: Западные союзники Украины провели очередную встречу в формате «Рамштайн». На этот раз заседание проходило в онлайн-режиме.

Традиционно встречу открывал министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, заседание посвящено усилению защиты Украины, в частности, поставкам снарядов калибра 155-мм, систем ПВО, радаров и другой амуниции, сообщает «РБК-Украина».

Отдельно Остин остановился на последних анонсах из стран-союзников. В частности, Германия объявила о поставках танков Leopard, Дания взяла обязательства по системам ПВО, а Франция — по «легким танкам» AMX-10 RC. Кроме того, партнеры продолжат тренировать украинских бойцов на своих полигонах, в частности, уже началась подготовка экипажей танков M1 Abrams.

По состоянию на май 2023 года Украина получила от западных союзников военной помощи на 65 млрд долларов. Отметим, по оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), совокупные военные расходы России в 2022 году составили 86,4 млрд долларов.

«Весь мир сейчас видит, что делает Украина. Он видит, что Россия продолжает применять гиперзвуковые ракеты. Благодаря современным системам Patriot сейчас Украина способна 100-процентно сбивать вражеские ракеты. И мы уже видели это в реальности. России не удается доминировать в воздушном пространстве Украины, поэтому фокус нашего обсуждения будет именно на безопасном небе», — добавил глава Пентагона.

На итоговой пресс-конференции Остин подробно рассказал об авиационной коалиции, которая начнет работу с подготовки украинских пилотов на самолетах F-16.

«Это будет серьезный процесс, но благодаря координации в рамках нашей контактной группы, это станет возможным. Спасибо Дании и Нидерландам, которые решили возглавить европейскую коалицию. Наши коллеги из этих стран будут сотрудничать с США и другими союзниками, чтобы разработать программу обучения. Норвегия, Португалия, Бельгия и Польша также внесут свой вклад, и мы ждем, что присоединятся и другие страны», — подчеркнул Остин.

По его словам, программу должны подготовить быстро, чтобы пилоты уже в ближайшие недели приступили к освоению F-16.

Контактная группа обсудила долгосрочную поддержку Украины, в частности, что касается критического оборудования. Министры обороны стран-союзниц подтвердили намерение нарастить военное и промышленное производство.

О чем конкретно идет речь, представители Пентагона не уточнили.

Кроме того, участники встречи в формате «Рамштайн» обсудили поставки Leopard для Украины, программы, которые охватывают необходимые ресурсы для этого, а также договорились создать центр по техническому обслуживанию танков.

Особое внимание участники контактной группы уделили защите украинского неба. И главе Пентагона задали вопрос о том, сколько самолетов F-16 могут предоставить сами США.

«Мы сосредоточены на том, что Украине нужно защитить граждан и свою инфраструктуру. Но когда ми говорим о воздушном пространстве, мы концентрируемся именно на наземных возможностях. Сейчас можно видеть, что было предоставлено уже впечатляющее количество (средств ПВО), но этого недостаточно. И мы будем продолжать работу в этом направлении», — отметил Остин, уклонившись от ответа.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что на данный момент союзники пытаются закрыть украинское небо быстрым, дешевым и наиболее эффективным способом.

«Когда мы говорим о F-16, то стоимость даже десятка таких истребителей очень высока. А чтобы противостоять россиянам в воздухе, нужно иметь очень много истребителей. Подведя финансовые итоги, мы понимаем, что быстрее и дешевле будет вложиться в системы ПВО, чтобы закрыть небо над Украиной», — подчеркнул он.

Он также добавил, что на подготовку достаточного количества пилотов потребуется время.

В тему: США готовят очередной мощный пакет военной помощи для Украины.

Тэги: коалиция, ПВО, война в Украине, союзники, Рамштайн

Комментарии

Статьи

25.05.23 19:57

С чем связаны провалы украинской дипломатии?

Автор: Николай Пономаренко, для «Фраза»

Дайджест

Взлет и падение Disney
26.05.23 18:25

Взлет и падение Disney

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Ломаченко vs Хейни: результат и комментарии. Как обокрали великого украинского боксера
Ломаченко vs Хейни: результат и комментарии. Как обокрали великого украинского боксера
Ломаченко vs Хейни: результат и комментарии. Как обокрали великого украинского боксера
Ломаченко vs Хейни: результат и комментарии. Как обокрали великого украинского боксера
В Лиссабоне стартует встреча заговорщиков из Бильдербергского клуба
В Лиссабоне стартует встреча заговорщиков из Бильдербергского клуба
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Как избавиться от влияния негативных мнений о себе? Рекомендации
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.05.23 18:30

Мелани Мюллер: популярную певицу и модель будут судить за нацистское приветствие
26.05.23 16:29

Появилось видео испытания украинского вездехода «Богун»
26.05.23 16:10

В Южной Корее произошел необычный воздушный инцидент
26.05.23 15:16

Под Киевом пенсионера насмерть раздавали гигантская бочка с водой
26.05.23 15:03

Украина хочет получить четыре эскадрильи истребителей F-16
26.05.23 14:28

Ракетный удар по Днепру: число жертв выросло, среди пострадавших – дети
26.05.23 14:13

Проблемы с электричеством в Украине сохраняются – ситуацию усугубила непогода
26.05.23 14:00

Избран новый председатель Верховного суда Украины
26.05.23 13:25

Китай назвал свою версию причины начала войны в Украине
26.05.23 13:24

Объявлен состав сборной Украины на летние матчи отбора к Евро-2024
26.05.23 14:28

Ракетный удар по Днепру: число жертв выросло, среди пострадавших – дети
26.05.23 12:49

Великобритания признала Голодомор геноцидом украинцев
26.05.23 12:20

Оккупанты нанесли ракетный удар по медучреждению в Днепре
26.05.23 10:32

В Киеве пьяный судья сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту
26.05.23 09:44

Ночью ВСУ уничтожили все ракеты и «мопеды», выпущенные оккупантами по Киеву
26.05.23 09:42

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 205 720 солдат
25.05.23 21:08

Украинцам пообещали теплый июнь
25.05.23 20:06

В Одессе могут частично открыть пляжный сезон
25.05.23 14:22

У Зеленского объяснили, началось ли контрнаступление ВСУ
25.05.23 12:51

Наемники ЧВК «Вагнер» действительно покидают Бахмут, — Маляр
22.05.23 11:12

Президент Бразилии рассказал, чем его расстроил Зеленский
23.05.23 16:58

Шольц рассказал, чем завершится война в Украине
22.05.23 16:40

Российский олигарх Павел Фукс использует Википедию как маркетинговую страницу для лживой саморекламы, — СМИ
22.05.23 13:44

Інформація про нібито затримання прокурорів на Дніпропетровщині виявилася фейком, - ЗМІ
23.05.23 13:24

Россия может перебросить войска под Белгород
22.05.23 13:18

В России «вагнеровец» изнасиловал двух школьниц за гаражами
19.05.23 22:04

Скоро платежка за электричество в Украине увеличится еще на 200-300 гривен
23.05.23 13:54

В НБУ рассказали, стоит ли украинцам покупать криптовалюту и в чем держать сбережения
23.05.23 11:03

В России задумались о переносе столицы… в Сибирь
23.05.23 15:01

«Барселона» странно прокомментировала скандал с благодарностью российским болельщикам
Фото и Видео
Мелани Мюллер: популярную певицу и модель будут судить за нацистское приветствие
Мелани Мюллер: популярную певицу и модель будут судить за нацистское приветствие
Мелани Мюллер: популярную певицу и модель будут судить за нацистское приветствие
Мелани Мюллер: популярную певицу и модель будут судить за нацистское приветствие
Появилось видео испытания украинского вездехода «Богун»
Появилось видео испытания украинского вездехода «Богун»
В Южной Корее произошел необычный воздушный инцидент
В Южной Корее произошел необычный воздушный инцидент
Ракетный удар по Днепру: число жертв выросло, среди пострадавших – дети
Ракетный удар по Днепру: число жертв выросло, среди пострадавших – дети
В Киеве пьяный судья сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту
В Киеве пьяный судья сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту
Появилось видео испытания уникальной иранской баллистической ракеты
Появилось видео испытания уникальной иранской баллистической ракеты
Водительские права в Украине будут выдавать пo-новому
Водительские права в Украине будут выдавать пo-новому
Главный фаворит президентских выборов в США заявил о выдвижении своей кандидатуры
Главный фаворит президентских выборов в США заявил о выдвижении своей кандидатуры
Пригожин выводит своих головорезов из Бахмута
Пригожин выводит своих головорезов из Бахмута
Опубликовано видео ударов по российским позициям в Бахмуте
Опубликовано видео ударов по российским позициям в Бахмуте
fraza.com
Новости блогосферы
25.04.23 19:07

Этот 2023 год запомнится надолго...
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.