Немецкая экономика вошла в рецессию, показатели падают

Главное: Немецкая экономика вошла в рецессию. Предварительные оценки по сокращению экономики — с ноля до минус 0,3%.

Детали: Немецкая экономика официально вошла в рецессию. Это следует из отчета Федерального статистического ведомства, где указано, что ВВП Германии сокращался на протяжении двух кварталов подряд.

Предварительные оценки по сокращению экономики — с ноля до минус 0,3%, пишет DW.

«В результате немецкая экономика зафиксировала два квартала с негативным результатом подряд и, согласно действующей терминологии, вошла в рецессию», — говорится в сообщении ведомства.

В четвертом квартале 2022 года ВВП Германии сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,5 процента.