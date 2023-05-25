Немецкая экономика вошла в рецессию, показатели падают

Главное: Немецкая экономика вошла в рецессию. Предварительные оценки по сокращению экономики — с ноля до минус 0,3%.
Детали: Немецкая экономика официально вошла в рецессию. Это следует из отчета Федерального статистического ведомства, где указано, что ВВП Германии сокращался на протяжении двух кварталов подряд.
Предварительные оценки по сокращению экономики — с ноля до минус 0,3%, пишет DW.
«В результате немецкая экономика зафиксировала два квартала с негативным результатом подряд и, согласно действующей терминологии, вошла в рецессию», — говорится в сообщении ведомства.
В четвертом квартале 2022 года ВВП Германии сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,5 процента.