Святослав Олійник будує у Словаччині будинок та підтримує кримінального авторитета «Наріка», - ЗМІ

Обвинувачений у корупції екс-глава Дніпропетровської облради та чинний депутат від «Слуг народу» Святослав Олійник будує собі новий двоповерховий будинок у затишному словацькому туристичному містечку Блатниця, де офіційно проживає менше тисячі людей. Про це повідомляє ТГ-канал Труха.

«Поки в Україні йде війна, а росіяни обстрілюють його рідне Дніпро, екс-чиновник, сховавшись в Словаччині, пише про перемовини з країною-терористом, компроміси та «врахування інтересів всіх сторін конфлікту», — зазначає автор.

Нагадаємо, як повідомляє інформаційний портал 49000, обвинувачений у корупції екс-чиновник Олійник втік з України та «навів мости» із кримінальним авторитетом «Наріком».

Напрям для втечі колишній чиновник-корупціонер, який свого часу бурхливо пиляв гроші на президентському «Великому будівництві», вибрав не просто так. Як встановили правоохоронці, які вже кілька років розслідують справи про розкрадання Олійника, саме у Словаччині Святослав Васильович давно «звив гніздечко» — обзавівся нерухомістю та іншим майном. Силовики встановили, що корупційні гроші, які Олійник отримував від розкрадання коштів на президентських проектах, він виводив у т.ч. у Словаччину. Де давно живе його довірена особа та неофіційна дружина — Ірина Гуназа, на яку і записані різні активи та нерухомість.

Нещодавно, також і кримінальний авторитет «Нарік» Олександр Петровський запросив посвідку на проживання у Словаччині.

Взагалі у двох одіозних і токсичних перебіжчиків, Олійника та «Наріка», напрочуд багато точок дотику. Ще в 2020 році їхні інтереси перетиналися в низці скандальних бізнес-політичних проектів. Так, «меценат» Петровський напередодні місцевих виборів у Дніпрі скупив на корені список партії «Слуга народу» і протягнув до міської ради цілу низку своїх наближених та пов’язаних осіб. А голова облради Олійник, який багато років був пов’язаний з олігархом Коломойським, не лише активно «пиляв» державні кошти на ремонтах доріг та будівництві об’єктів соцкультпобуту, а й після довгих метань очолив список партії «Слуга народу» на виборах до Дніпропетровської обласної ради.