Группу ABBA пригласили представлять Швецию на Евровидении-2024, но…

Главное: Группу ABBA пригласили участвовать в Евровидении-2024. Но та отказалась.

Детали: Группа ABBA отказалась участвовать в Евровидении-2024 от родной Швеции. Музыкантам сделали соответствующее предложение по случаю 50-летия их победы в этом песенном конкурсе, но те его не приняли, пишет издание The Guardian.

Так, участник группы Бенни Андерссон сообщил: «Я не хочу. И если я не захочу, другие не захотят. Для всех нас четверых это одно и то же. Если кто-то из нас говорит «нет», то это значит «нет».

Его коллега Бьорн Ульвеус сказал, что ABBA может отметить юбилей своей победы, не посещая Евровидение.

Причина отказа участвовать музыкантами не уточняется.

Напомним, что ABBA победила на Евровидении в 1974-м году в Великобритании с песней Waterloo.

Швеция, как известно, примет Евровидение-2024.

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