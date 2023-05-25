Наемники ЧВК «Вагнер» действительно покидают Бахмут, — Маляр

Главное: В ВСУ подтвердили выход «вагнеровцев» в Бахмуте. В настоящее время враг на Бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами пытается остановить продвижение ВСУ по флангам, отметила Анна Маляр.

Детали: Наемники ЧВК «Вагнер» действительно стали покидать позиции в пригороде Бахмута. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram в четверг, 25 мая.

«В пригороде Бахмута враг заменил подразделения „Вагнера“ на регулярные армейские отряды. В самом же городе Бахмут на данный момент остаются вагнеровцы. Наши войска контролируют окрестности города в юго-западной части в районе „Самолет“», — написала она.

По ее словам, сейчас враг на Бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами пытается остановить продвижение ВСУ по флангам. Россияне подтягивают дополнительные подразделения на фланги для усиления.

Маляр также рассказала, что восток Украины остается эпицентром боевых действий. Кроме Бахмута, враг совершает наступление на нескольких направлениях — Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском.

«На Авдеевском и Марьинском — атаки врага отражены. Наступательные действия врага безуспешны. На Лиманском враг за прошедшие сутки взял паузу и наступательные действия не проводил. На Купянском продолжаются сейчас бои. Враг атакует, пытается захватить плацдарм для дальнейшего продвижения, несет потери», — рассказала Маляр.

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