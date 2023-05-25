На фоне российских атак в Украине сохраняются проблемы с электричеством

Главное: Украина пережила очередную воздушную атаку России. Возникли проблемы с электричеством.

Детали: После последней воздушной атаки России с применением БПЛА в Украине возникли проблемы с электричеством. О ситуации на четверг, 25 мая, сообщает министерство энергетики.

Информируется, что в результате падения обломков сбитого дрона в Черновицкой области зафиксировали повреждение линий электропередачи, возникли обесточенные потребители в одном из районов.

Кроме этого россияне продолжают обстреливать прифронтовые и приграничные территории. В Донецкой области обесточены 18 населенных пунктов, а в Запорожской области шесть населенных пунктов.

Отмечается, что после предыдущего массированного обстрела обесточенной остается шахта в Донецкой области.

Также стало известно, что из-за неблагоприятных погодных условий были обесточены 73 населенных пункта в Днепропетровской области, а в результате сильных гроз была отключена часть потребителей в Кировоградской и Запорожской областях.

В министерстве говорят, что временные отключения света произошли в Николаевской и Одесской областях из-за технологических нарушений, сейчас все абоненты уже заживлены.

В то же время без электричества также остаются 3,2 тысяч потребителей в Киевской области.

Сообщается, что из-за обстрелов часть потребителей в Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях тоже остаются без электричества.

Ремонтные бригады работают там, где разрешает безопасность.

Резюмируется, что на эти сутки планируется импорт электроэнергии из Словакии, а экспорт не предполагается.

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