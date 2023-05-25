Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия в Беларуси

Главное: РФ и Беларусь подписали документ о ядерном оружии. Решение о применении размещенного в Беларуси ядерного оружия будут принимать в Москве.

Детали: Министры обороны России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин в Минске подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. Об этом сообщило Минобороны Беларуси в четверг, 25 мая.

«В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Как отметил Шойгу, мероприятия, осуществляемые Москвой и Минском, «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам».

На встрече министры обсудили военно-политическую обстановку и военно-техническое сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран.

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