Уровень воды в Днепре снова растет

Главное: В Киеве внезапно вырос уровень воды в Днепре. Нынешняя высота воды в пределах Киева более чем на 1 м меньше пиковых показателей паводка в апреле этого года, уверяют власти.

Детали: В Киеве на утро в четверг, 25 мая, уровень воды в Днепре по сравнению с предыдущим днем увеличился на 10 сантиметров. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

«По состоянию на 9:00 уровень воды в р. Днепр в Киеве возле моста Метро составляет 9 243 см (по Балтийской системе высот). Температура воды: 19°C. По сравнению с прошлым днем уровень половодья увеличился на 10 см», — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что волноваться не стоит — нынешняя высота воды в Днепре в пределах Киева более чем на 1 м меньше пиковых показателей паводка в апреле этого года.

С начала этой недели Киев вышел из I (желтого) уровня опасности гидрологических явлений и дальше находится в безопасной зоне.

Аварийные подтопления по городу не зафиксированы, угроза для промышленных объектов и жилых массивов столицы отсутствует.

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