В Киеве хотят повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Главное: В Киеве может подорожать проезд в общественном транспорте. Об этом заговорили в мэрии.

Детали: Проезд в общественном транспорте Киева может вырасти в цене. Об этом говорят в мэрии.

Так, директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор сообщил о необходимости поднятия стоимости, передает «Київ24».

Чиновник сказал: «Где еще такой дешевый проезд, как в Киеве? 6,50 гривен. Может уже пора задуматься и депутатскому корпусу, и всей общественности о поднятии цены за проезд».

Он добавил: «Я уже буду говорить, что надо. Как нам развивать этот общественный транспорт, если он сегодня убыточный? Он на 300% дотационный. Чтобы мы развивали общественный транспорт, надо поднимать тарифы. Тогда совсем другой транспорт будет».

В тему: На киевских водоемах запретили пользоваться лодками и катерами.