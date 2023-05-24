Тим Бертон: фильм о великом режиссере анонсировали на Каннском кинофестивале

Главное: О режиссере Тиме Бертоне снимут сериал. Документальное шоу будет состоять из четырех серий.

Детали: О режиссере Тиме Бертоне снимут документальный сериал. На Каннском кинофестивале анонсировали новый проект, посвященный американскому режиссеру Тиму Бертону.

Документальное шоу будет состоять из четырех серий и задействует главных звезд фильмов и сериалов Бертона: Джонни Деппа, Хелену Бонем Картер, Вайнону Райдер, Майкла Китона, Дженну Ортегу, композитора Дэнни Элфмана. Режиссеркой выступит Тара Вуд. Точная дата релиза неизвестна.

Бертон прославился такими фильмами как «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина», «Битлджус», «Крупная рыба», дилогия "Бэтмен"/"Бэтмен возвращается«, а как сценарист и продюсер, (но не режиссер) — также мультфильмом «Кошмар перед Рождеством».

Самым коммерчески успешным его фильмом стало постмодернистское фэнтези «Алиса в стране чудес», собравшее в прокате более миллиарда долларов.