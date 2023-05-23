Путин «глубоко обеспокоен» ситуацией на Белгородщине, — Песков

Главное: Президент РФ Владимир Путин «глубоко обеспокоен» ситуацией в Белгородской области. Но не планирует проводить специальное заседание Совбеза, заявил Песков.

Детали: В Москве «глубоко озабочены» из-за «вторжения украинских диверсантов» в Белгородскую область и планируют сделать все возможное, чтобы такого в будущем больше не было. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 23 мая.

«Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность, это еще раз подтверждает, что „украинские боевики“ продолжают свою деятельность против нашей страны... Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и „специальная военная операция“ для того, чтобы в дальнейшем не допускать подобных проникновений», — заявил он.

При этом Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не планирует проводить специальное заседание с постоянными членами Совбеза из-за событий в Белгородской области.

«Нет, специального (заседания Совбеза) не собирается проводить. На этой неделе, ближе к концу недели, наверное, регулярное совещание состоится, но специального в планах нет», — сказал спикер Кремля.

Отвечая на вопрос, известно ли о количестве проникших в Белгородскую область «диверсантов» и сколько из них еще остаются на территории региона, Песков отметил, что не может давать такие цифры.

«Сейчас наши специальные службы занимаются этим, они выясняют личности, количество и так далее. Когда они выяснят, можно будет уже задавать им вопросы», — резюмировал он.

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