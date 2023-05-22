СМИ узнали о гарантиях безопасности для Украины

Главное: США могут стать главным гарантом безопасности для Украины. Модель безопасности, которую предложат Украине, похожа на ту, которая сейчас применяется в отношении Израиля, утверждают источники.

Детали: США могут выступить в качестве ключевого гаранта безопасности для Украины в рамках нового соглашения, которое страны НАТО могут предложить Киеву. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal в понедельник, 22 мая.

Как заявил изданию бывший руководитель отдела политического планирования НАТО Фабрис Потье, США готовы выступить основным гарантом для Украины при участии основных европейских партнеров.

«Соглашение должно иметь достаточную обязательственную силу, чтобы вызвать доверие, иначе Россия не воспримет его всерьез», — сказал принимавший участие в разработке проекта Потье.

По его словам, успех подписания соглашения будет зависеть от его деталей.

Отмечается, что модель безопасности, которую предложат Украине, похожа на ту, которая сейчас применяется в отношении Израиля.

При этом президент Польши Анджей Дуда сообщил газете, что соглашение, которое сейчас набирает обороты как часть повестки дня предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, будет сосредоточено вокруг поставок Украине вооружений и передовых военных технологий.

«Обсуждения по этому поводу ведутся прямо сейчас», — подчеркнул Дуда, не уточнив, о каких видах оружия и технологии идет речь.

Другие неназванные европейские чиновники отмечают, что эта модель безопасности будет связана с процессом продвижения Украины в НАТО, однако не сделает Альянс одной из сторон конфликта в случае столкновения Киева с Москвой в дальнейшем.

Издание утверждает, что большинство европейских партнеров США согласны с проектом соглашения, предусматривающим предоставление Киеву ряда двусторонних гарантий в рамках многосторонней структуры безопасности. Ожидается, что в качестве гарантов, кроме США, выступят Великобритания, Германия и Франция.

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