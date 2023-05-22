Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды – ожидаются дождь и град

Главное: Погода в Украине портится. Пойдет дождь, ожидается град.

Детали: Во вторник, 23 мая, в Украине ухудшатся погодные условия. Об этом поведали в Гидрометцентре.

Так, ближайшей ночью в восточных, южных, центральных и Сумской областях пройдут небольшие кратковременные дожди. На остальной территории Украины должно быть без осадков. Прогнозируется северо-восточный и восточный ветер, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит 11-16 градусов, а в западных областях плюс 6-11.

Завтра днем по стране кроме западных и Житомирской областей пройдут умеренные кратковременные дожди, местами возможны грозы. В южных и центральных областях ожидается град и шквалы до 15-20 метров в секунду. По Украине воздух прогреется до 20-25 градусов, а в Карпатах будет плюс 15-20.

В тему: В Киев пришло метеорологическое лето.