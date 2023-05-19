Скоро платежка за электричество в Украине увеличится еще на 200-300 гривен

Главное: В Украине готовится повышение тарифа на электроэнергию. Новая цена - 2,88 гривен за кВт-час.

Детали: 2,88 гривен за кВт-час: такое повышение тарифа на электроэнергию готовят украинские власти. Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире телеканала ICTV.

Нагорняк подчеркнул, что именно такой вариант повышения предлагает профильная нацкомиссия (НКРЭКУ).

Ориентировочно платежка за электричество увеличится на 200-300 гривен, сообщил депутат.

На данный момент стоимость киловатта составляет 1,44 грн для тех, чье потребление менее 250 кВт в месяц, 1,68 грн – для всех остальных.