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Новости > Скоро платежка за электричество в Украине увеличится еще на 200-300 гривен

Скоро платежка за электричество в Украине увеличится еще на 200-300 гривен

Агата Кловская
19.05.23 22:04
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Скоро платежка за электричество в Украине увеличится еще на 200-300 гривен

Главное: В Украине готовится повышение тарифа на электроэнергию. Новая цена - 2,88 гривен за кВт-час.

Детали: 2,88 гривен за кВт-час: такое повышение тарифа на электроэнергию готовят украинские власти. Об этом сообщил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире телеканала ICTV.

Нагорняк подчеркнул, что именно такой вариант повышения предлагает профильная нацкомиссия (НКРЭКУ).
 
Ориентировочно платежка за электричество увеличится на 200-300 гривен, сообщил депутат.
 
На данный момент стоимость киловатта составляет 1,44 грн для тех, чье потребление менее 250 кВт в месяц, 1,68 грн – для всех остальных.
 

Тэги: электроэнергия

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