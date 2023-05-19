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Новости > Оккупанты минируют дамбы на Запорожье

Оккупанты минируют дамбы на Запорожье

Агата Кловская
19.05.23 16:54
109
Оккупанты минируют дамбы на Запорожье

Главное: Россияне подтапливают поля в Васильевском районе Запорожской области и повышают уровень воды в оросительных каналах. Также они минируют дамбы.

Детали: Войска РФ на временно захваченной территории Запорожской области минируют дамбы, готовясь к наступлению украинской армии. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, оккупанты подтапливают поля в Васильевском районе и повышая уровень воды в оросительных каналах. По всей линии фронта россияне окапываются, хаотично минируют поля, даже засеянные.

Также глава ОВА заявил, что в Запорожской области увеличилось количество обстрелов. В среднем за сутки войска РФ совершают от 80 до 100 обстрелов из артиллерии или РСЗО. Больше всего от ударов страдают Орехов, Малая Токмачка, Гуляйполе.

В тему: ВСУ уничтожили еще 660 оккупантов. Сводка Генштаба за 19 мая.

Тэги: Запорожье, оккупанты, дамба, минирование, война в Украине, общество, новости Украины

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