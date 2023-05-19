На киевских водоемах запретили пользоваться лодками и катерами

Главное: На водоемах Киева запретили пользоваться лодками и катерами. Разрешение на плавание судов на водных объектах будет предоставлять КГВА по согласованию с командованием группировки сил и средств обороны Киева.

Детали: Совет обороны Киева принял решение запретить навигацию речных, малых, спортивных судов, водных мотоциклов и средств развлечения на водных объектах во время войны. Об этом сообщает КГВА.

Отмечается, что разрешение на плавание судов на водных объектах по обращению субъектов хозяйствования будет предоставлять КГВА по согласованию с Командованием группировки сил и средств обороны Киева.

В тему: В КГГА рассказали, откроют ли в Киеве пляжный сезон.