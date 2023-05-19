Землю накроет мощная геомагнитная буря

Главное: Мощная геомагнитная буря накроет Землю. Следующее извержение может быть одним из самых сильных, возможных на Солнце, то есть именно класса Х.

Детали: На Солнце появилась одна из самых мощных вспышек, а выброс ее энергии уже привел к появлению проблем на двух континентах. Об этом пишет Space.

Новейшие данные от ученых из Центра прогнозирования космической погоды в США подтверждают, что солнечное пятно, частично скрытое за юго-восточным краем Солнца, вызвало мощную солнечную вспышку класса M9.6 вечером 16 мая, но возможно, она действительно относится к классу Х, что есть еще более мощным.

Хотя солнечное пятно не было обращено к Земле, последствия извержения ощущались, поскольку излучение от происшествия повлекло за собой умеренное отключение радио в некоторых частях Северной Америки, Центральной Америки и Южной Америки.

Впрочем, это не последнее извержение, которое произошло. Согласно прогнозам ученых, из-за вращения Солнца скрытое солнечное пятно скоро появится в поле зрения Земли, а именно в субботу, 20 мая, а затем 22 или 23 мая.

Следует заметить, что хотя геомагнитные бури являются естественными явлениями, важно уметь оградить себя от их возможных воздействий.

В частности, некоторые люди могут испытывать определенные физические и психологические эффекты в результате геомагнитных бурь. Это может включать головные боли, расстройства сна, изменения настроения и общую утомляемость. Если вы подвержены таким реакциям, старайтесь сохранять спокойствие, соблюдать режим сна и здоровый образ жизни, а также обращайтесь к медицинским специалистам, если симптомы становятся серьезными.

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