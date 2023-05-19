Поврежденный в Украине Patriot отремонтирован и возвращен к полноценной работе, — Пентагон

Главное: Представительница Пентагона Сабрина Сингх заявила, что поврежденный в Украине комплекс ПВО Patriot был отремонтирован и возвращен к полноценной работе.

Детали: Поврежденную в Украине систему ПВО Patriot починили и полностью вернули к работе. Об этом заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга 18 мая.

«Поврежденную систему Patriot в Украине отремонтировали и полностью вернули в строй», — подчеркнула она.

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