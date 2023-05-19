Россия пожаловалась в ООН, что Украина... сбивает ее ракеты

Главное: В ООН высмеяли созванное Россией заседание Совбеза. Украинский представитель Сергей Кислица отметил, что представители РФ решили «пожаловаться» ООН, что Украина сбивает их ракеты.

Детали: Россия созвала заседание Совбеза ООН, чтобы пожаловаться на сбивание своих ракет в Украине. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter в четверг, 18 мая.

«Лавровцы» (представители МИД России, главой которого является Сергей Лавров) потребовали созыва Совета Безопасности ООН скулить о том, что их «вундревафли» сбиваются каждую ночь в небе над Украиной, «изобретатели-изменники» которых уже на нарах. Хотя, судя по успехам «лавровцев», там уже должны быть они сами«, — написал Кислица.

Заседание Совбеза ООН началось в 22:00 по киевскому времени. Его созвали по запросу РФ о поставках Украине западного оружия.

В частности, страна-агрессор инициировала проведение заседания после того, как во время очередного удара по Украине ВСУ сбили шесть гиперзвуковых ракет «Кинжал» с помощью американских ЗРК Patriot.

Тогда оккупанты заявляли об уничтожении одной из систем ПВО, но эта информация оказалась ложью. Один из Patriot получил незначительные повреждения.

В тему: На днях украинская ПВО сбила 6 «Кинжалов».