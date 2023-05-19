ВСУ уничтожили еще 660 оккупантов. Сводка Генштаба за 19 мая

Главное: За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 660 оккупантов. Всего на территории Украины погибли более 201 тысячи российских солдат.

Детали: С 24 февраля 2022 по 19 мая 2023 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 201 760 человек (+660 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожено:

— 3777 (+4) танков;

— 7377 (+4) бронемашин;

— 3210 (+12) артиллерийских систем;

— 564 (+1) реактивных системы залпового огня;

— 319 (+1) средств ПВО;

— 308 (+0) самолетов;

— 294 (+0) вертолета;

— 2769 (+10) БПЛА оперативно-тактического уровня;

— 1011 (+21) крылатых ракет;

— 18 (+0) кораблей/катеров;

— 6083 (+10) единицы автомобильной техники и автоцистерн;

— 419 (+1) единиц специальной техники.

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