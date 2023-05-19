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Новости > Депутаты ВРУ хотят отобрать имущество у профсоюзов Украину

Депутаты ВРУ хотят отобрать имущество у профсоюзов Украину

Александр Панько
19.05.23 08:51
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Депутаты ВРУ хотят отобрать имущество у профсоюзов Украину

Главное: Депутат от «Слуги народа» инициировала экспроприацию профсоюзного имущества. В ВРУ появился соответствующий законопроект № 6420.

Детали: Депутат Третьякова от «Слуги народа» инициировала экспроприацию профсоюзного имущества. Ее законопроект № 6420, позволяет забрать у профсоюзов имущество, которым они владеют с советских времен.

Согласно проекту, имущество общесоюзных общественных объединений (организаций) бывшего СССР является госсобственностью и подлежит отъему. Кабмин обязан по представлению ФГИ утвердить перечень имущества, причём даже ранее проданного и имеющего новых собственников.
 
При этом ФПУ никогда не имела общесоюзного статуса. Она стала правопреемницей Украинского республиканского совета профсоюзов. То есть, законных оснований для конфискации имущества нет.
 
У профсоюзов будут изъяты детские лечебно-оздоровительные лагеря, пансионаты, турбазы и санатории. Ими владеют новые собственники, но федерация профсоюзов оплачивает лечение и оздоровление граждан по льготным путёвкам. Многие из объектов сейчас заселены временно-перемещёнными лицами, которые живут там бесплатно.

Тэги: профсоюзы

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