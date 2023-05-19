Зомби апокалипсис в реальной жизни: американцы выпустили внедорожник с защитой от живых мертвецов

Главное: Mammoth Overland представила прицеп ELE для зомби-апокалипсиса. Прицеп оснащен спутниковой связью Starlink и системой запуска БЛА.

Детали: Американский производитель внедорожных прицепов компания Mammoth Overland представила прицеп ELE для зомби-апокалипсиса стоимостью 67 тыс. долл.

Прицеп герметичен, стенки двойные из алюминия. Имеется емкость для 83 л воды и аккумуляторные батареи.

Прицеп оснащен спутниковой связью Starlink и камерой ночного видения на крыше, которая обеспечивает прямую трансляцию на бортовой монитор.

Также имеется система запуска БЛА, а также возможность модернизировать трейлер, чтобы он был пуленепробиваемым — за дополнительную плату.